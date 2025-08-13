"Это очень хорошо для Ильи, для всей нации и для нашего футбола. Это знак того, что футбол наш движется вперед. Для меня вообще приятно, когда защитника покупают за такие большие средства. Клуб, который выиграл Лигу чемпионов и будет бороться за самые высокие места.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Это очень хорошо, когда у нас есть футболисты в Реале, Роме, ПСЖ да и в Арсенале. Они представляют наше государство на высоком уровне, и своей игрой доказывают, что мы можем играть в клубах высокого ранга. Забарный сначала будет резервистом или будет бороться за место в основе? Я думаю, у него такой характер, что он готов играть только основным. Он подписывал контракт и так уже долго тянется эта сага, поэтому я думаю, что он будет бороться только за место в основном составе.

Плюсы и минусы от перехода из АПЛ в Лигу 1? Это футбол и я не думаю, что французская лига настолько слабее, чем английская. Там есть очень высококлассные игроки. Хорошо, что такой клуб-гранд, как ПСЖ, выбрал свой путь вместе с Забарным. И Илья выбрал ПСЖ. Я считаю, что это большой плюс для всего украинского футбола, для болельщиков и молодого поколения. Я не думаю, что это шаг в сторону. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов – ее тоже надо выиграть. Это большой плюс для Ильи.

Забарный и россиянин Сафонов в одной команде? Я все тонкости не знаю. Знаю, что его хотели продать или отдать в аренду. Если так произойдет... А если нет – на тренировках будет немного сильнее бить, наверное. Что ожидает Забарного во Франции? Это техничный футбол. Думаю, это его футбол. Посмотрите на него. Мне казалось, что французский футбол технический, они продуманные, читают игру. Не скажу, что это такой быстрый футбол, но мне нравится", – поделился Ващук в комментарии Tribuna.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?