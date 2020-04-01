Ващук: Говорят, Динамо оценили в 300 миллионов – я знаю другую сумму

Бывший защитник киевского Динамо Владислав Ващук прокомментировал требования части болельщиков "бело-синих", которые призывают Игоря Суркиса продать клуб.

"Хотят или не хотят, продадут или не продадут, есть такие варианты или возможности – не знаю.

"Суркис не виноват в том, что Динамо плохо играет": Деметрадзе раскрыл истинную причину неудач "бело-синих"

Была озвучена некая оценочная стоимость. Говорят, там что-то около 300 миллионов. Я знаю, что там где-то 120 миллионов. Но очень многие же в аренде", – сказал Ващук Youtube-каналу Любители.

Напомним, в конце прошлого года дочь Игоря Суркиса сообщила, что фанаты Динамо завалили ее отца сообщениями с требованием продать клуб.

"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины