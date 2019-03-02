Ващук – о Леоненко: Он выучил три слова и крутит их вокруг да около, я с ним не здороваюсь

Экс-защитник Динамо Владислав Ващук рассказал об отношениях с Виктором Леоненко.

"У Леоненко всегда были претензии, где бы Виктор не появлялся. Он такой, что три слова выучил и крутит их вокруг да около. Я бы не сказал, что Леоненко – футбольный эксперт.

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Да, он разбирается, да, он в свое время, если бы играл, многого бы достиг. Его самоуверенность переросла в то, что он перестал играть в футбол и все знают, что он говорит "Я, я бы".

Я не люблю вешать ярлыки на людей, но я с ним не здороваюсь. Он звонит, и я говорю: "Что ты хочешь?", – сказал Ващук для шоу ТРЕНДЕЦ.

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