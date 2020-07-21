Ващук – об увольнении Михайличенко: Он не виноват, ведь делал свою работу

"Все видели последний матч Динамо, все понимают. Думаю, что Михайличенко не виноват, он делал свою работу. Если отталкиваться от результата, то он его достиг – выиграл Кубок и занял с командой второе место, она вышла в Лигу чемпионов. Что касается игры, это уже другой вопрос. Где-то везло, где-то нет.

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Что побудило президента клуба отправить тренера в отставку, надо спросить у него, ведь мы не знаем внутренней кухни. Говорили, что Михайличенко останется тренером Динамо, но затем ситуация изменилась.

Сложно прогнозировать, кто нужен Динамо на пост главного тренера. Важно понимать, под какие задачи нужен специалист – для быстрого успеха или с работой на перспективу", – цитирует Ващука Meta-ratings.

Напомним, фаворитом на пост нового главного тренера Динамо называют Виктора Скрипника, который привел Зарю к третьему месту в УПЛ.

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