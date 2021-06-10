Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на запрет УЕФА использовать слоган "Героям слава" на футболках национальной команды.

"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим.

Павелко отреагировал на решение УЕФА относительно формы сборной Украины

Потому что сделали это из-за жалобы российской власти. Ваше "футбол вне политики" не стоит и гроша.

Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают", – написал Стаховский на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава".

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.

Евро-2020: УЕФА обязал Украину убрать с новой формы слоган "Героям слава!"