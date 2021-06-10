"Ваше "футбол вне политики" не стоит и гроша": Стаховский уничтожил УЕФА из-за смены решения о форме сборной Украины
Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на запрет УЕФА использовать слоган "Героям слава" на футболках национальной команды.
"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим.
Павелко отреагировал на решение УЕФА относительно формы сборной Украины
Потому что сделали это из-за жалобы российской власти. Ваше "футбол вне политики" не стоит и гроша.
Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают", – написал Стаховский на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава".
Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить.
Евро-2020: УЕФА обязал Украину убрать с новой формы слоган "Героям слава!"