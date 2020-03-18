"Вас за такое арестуют": капитан Динамо и игроки Шахтера целыми семьями зажгли на дне рождения – это рискованно

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук, игроки донецкого Шахтера Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и Алексей Шевченко вместе с женами и детьми отпраздновали день рождения дочери защитника сборной Украины.

По Европе проносится эпидемия смертельно опасного коронавируса, который стал причиной переноса Евро-2020, Лиги чемпионов и Европы, остановки практически всех национальных чемпионатов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует максимальную социальную изоляцию как одно из самых действенных средств противодействия массовому распространению заболевания. Украина также ввела строгие правила карантина, которые предусматривают штрафы и даже арест за их нарушение. На территории нашего государства подтверждены первые несколько случаев заражения коронавирусом COVID-19, в частности, смертельные. Есть большие подозрения, что их уже может быть больше.

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В такое непростое время ходить в гости и организовывать большие сборы семьями строго не рекомендуется. Даже наставник Шахтера высказался относительно ситуации, предостерегая украинцев от необдуманных поступков. Так что Кривцов с его женой предстали перед нелегким выбором. Семьи 4-х футболистов решили организовать рискованное в нынешних условиях большое празднование дня рождения дочери игрока Шахтера и сборной Украины.

Жена Андрея Пятова в шутку прокомментировала фото, которое выставила жена Степаненко: "Марго, смотри, сейчас придут арестуют вас за массовый такой сбор".

Сидорчук с возлюбленной решил принять участие во всемирном челлендже, в котором люди показывают, как можно здороваться без помощи рук. Похоже, нужно еще потренироваться. Жена Сергея также пыталась научить танцевальным движениям Степаненко. Интересно, что у Тараса перемотанное колено после операции, но веселью это не помешало.

Отметим, что Сидорчук, Кривцов, Шевченко и Степаненко в 2000-х начинали свою карьеру в запорожском Металлурге, где вместе провели несколько сезонов.

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