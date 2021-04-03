Нынешнее место Ювентуса в турнирной таблице Серии А, а также посредственные успехи команды в последних матчах заставили тифози прибегнуть к радикальным действиям.

Ювентус отстранил Маккени, Артура и Дибалу от работы с первой командой – скандальное трио пропустит туринское дерби

Болельщики "Старой синьоры" решили оставить своим любимцам красноречивое сообщение накануне сверхпринципиального Дерби делла Молле с Торино. Оскорбительный баннер со словами "Вас волнуют лишь социальные сети, спонсоры и миллионы. Сосредоточьтесь на дерби! Покажите яйца!" фанаты оставили у арены Альянц Стэдиум.

Напомним, после 27 туров Ювентус в турнирной таблице Серии А занимает четвертое место, набрав 55 очков.

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