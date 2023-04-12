"Я не буду выкладывать видео, где свинорылые режут нашего героя. Я не могу. Просто боль и злоба. Хочу сказать только одно – это не люди. Это даже не отбросы. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну – мусор. Их нельзя жалеть.

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Это видео не может сломать нас. Оно только сплотит и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – уничтожать.

А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали. Друзья – объединяемся и донатим на победу! На месть!" – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне в соцсетях было опубликовано шокирующее видео, на котором оккупанты отрезают голову пленному бойцу ВСУ. Зверство приписывают диверсионно-штурмовой разведывательной группе неонацистского направления "Русич".

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