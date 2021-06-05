"Я считаю, что виноват в случившемся. Почему? Потому что это моя работа – помогать в подобных ситуациях, когда люди, с которыми я работаю, достигают фантастических успехов и возникают тупиковые ситуации, когда нужно вовремя решить, что делать дальше и обсудить это со всеми сторонами.

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Поэтому я хотел бы поставить себе большой минус за то, что не сделал всего, того, что мог бы сделать. Тогда было бы проще справиться со всем, не допустить этого конфликта. Как сказал Габор Кубатов (президент Ференцвароша, – Футбол 24), не было еще такого конфликта, который нельзя было бы решить. Так что позвольте мне быть виноватым в этой ситуации, хорошо?" – сказал Варга в интервью изданию Csakfoci.hu.

Напомним, Ребров накануне покинул Ференцварош – украинец привел "Фради" к трем подряд чемпионствам Венгрии и вывел клуб сначала в групповой этап Лиги Европы, а затем и Лиги чемпионов.

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