"Помню, как в свое время все интересовались Лобановским. Меня все умоляли тогда – и Моуринью, и Капелло, и Фергюсон, – чтобы я привез его поговорить с ними хотя бы один раз.

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Они были удивлены тем, какой стиль игры он выстраивает, как выглядит его команда", – цитирует Варгу издание Sport24.

Напомним, Лобановский восемь раз приводил киевлян к победам в чемпионате СССР и пять раз выигрывал чемпионат Украины. Под его руководством Динамо дважды выиграло Кубок Кубков и один раз – Суперкубок УЕФА. Сборная Советского Союза, возглавляемая Лобановским, вышла в финале чемпионата Европы-1988 и завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх 1976 года. Тренер умер в результате инсульта 13 мая 2002 года.

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