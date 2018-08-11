Варга: Кадар должен был оказаться в Бундеслиге, но его агент заплатил врачу, чтобы тот поставил неправильный диагноз

Известный агент Шандор Варга рассказал интересную историю о защитнике Динамо Тамаше Кадаре.

"Я стал агентом защитника сборной Венгрии Тамаша Кадара. Ко мне обратился президент федерации: "Помогите Тамашу, это самый ценный наш футболист..." Ладно, встречаемся. Узнаю, что когда-то он должен был перебраться в Бундеслигу: "Тренер меня хотел, клубы договорились. Вдруг не прохожу медосмотр. Что-то нашли в колене, хотя никаких проблем с ним не было вообще", – говорит Тамаш.

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Выяснилось, что агент заплатил врачу, чтобы был такой диагноз. А Кадар не оказался в этом клубе. От руководителей клуба агент требовал какую-то сумму – те не соглашались. И тогда он расстроил соглашение", – цитирует Шандора Варгу СпортЕкспрес.