Форвард Лестера Джейми Варди не сбавляет обороты и в новом сезоне английской Премьер-лиги.

Опытный нападающий в поединке с Брайтоном (1:2) забил свой 150-й мяч в футболке "лис", сообщает Opta Sports.

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Нынешний сезон для Варди – 10-й в составе Лестера. С командой ветеран завоевал титулы в Чемпионшипе и АПЛ, а также победил в Кубке Англии и взял Суперкубок-2021. В списке бомбардиров Лестера всех времен он находится на 4-месте и вскоре может обойти Эрни Хайна (156 голов).

К слову, в нынешнем сезоне Джейми Варди провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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