Отметим, что нападающий за свою карьеру успел поиграть в низах английского футбола за такие команды как Стоксбридж, Халифакс Таун и Флитвуд.

К слову, Лестер в финале минимально обыграл Челси (1:0) благодаря шедевральному выстрелу Тилеманса. Интересно, что "лисы" впервые в своей истории завоевали Кубок Англии.

Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии, удержав победу над Челси – Тилеманс забил шедевр, VAR создал драму

Jamie Vardy is the first player in history to play in all fourteen rounds of the FA Cup pic.twitter.com/7Ca4SVwkBn