Джейми Варди летом покинул Лестер, поскольку его соглашение с клубом завершилось. Форвард имел несколько предложений из разных стран, но выбрал Италию.

Варди дал ответ на предложение Кремонезе

Как сообщает Фабрицио Романо, Варди согласовал контракт с Кремонезе. 38-летний форвард подпишет соглашение с итальянским клубом до 2026 года с опцией продления еще на один сезон, с условием, что Кремонезе останется в Серии А. Варди отправится в Италию в ближайшее время.

Напомним, Джейми 13 лет выступал за Лестер, с которым сенсационно завоевал титул чемпиона Англии в сезоне 2015/16. В активе Варди в футболке "лис" 500 матчей, в которых он забил 200 голов и отдал 71 ассист.

