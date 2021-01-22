Нападающий Лестера Джейми Варди в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.

Главной звезде "лис" в ближайшее время сделают операцию на паховых кольцах. Джейми Варди не сможет помочь команде в течение нескольких недель. Об этом сообщил главный тренер Лестера Брендан Роджерс.

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"Варди пропустит несколько недель. Сейчас есть небольшое окно, которое позволяет ему пройти сквозь небольшую операцию на паховых кольцах. После нее он вернется. Восстановление не займет много времени, но операцию не стоит откладывать", – цитирует Роджерса ВВС.

К слову, 34-летний Варди в текущем сезоне забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 встречах АПЛ. Старания форварда помогли Лестеру набрать 38 очков и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице.

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