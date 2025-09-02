Кремонезе на официальном сайте сообщил о приходе легенды Лестера – Джейми Варди.

38-летний англичанин присоединился к новичку Серии А на правах свободного агента после расторжения контракта с "лисами". Контракт рассчитан на 1 сезон с возможностью продления при условии выполнения определенных условий.

Напомним, Варди начинал свой футбольный путь в восьмом дивизионе Англии, а в Лестере оказался в 2012 году (первый его сезон среди профессионалов). В общем, за "лис" Джейми провел 500 матчей, в которых отметился 200 голами и 71 ассистом.

