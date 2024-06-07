Форвард Лестера Джейми Варди продлил контракт с "лисами" ещё на один сезон.

18 голов Варди в 35 матчах в Чемпионшипе позволили Лестеру повыситься в классе. У многих были сомнения по поводу способностей 37-летнего нападающего соответствовать классу АПЛ, но он всё же решил продлить контракт с "лисами". Как информирует официальный Твиттер Лестера, Варди продолжит выступать за действующую команду до конца сезона 2024/25.

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Варди выступает за Лестер с 2012 года. Он сыграл ключевую роль в сенсационном чемпионстве "лисов" в сезоне 2015/16 – тогда он забил 24 мяча и был назван игроком года в Премьер-лиге.

Напомним, что сейчас Лестер находится без главного тренера. Предыдущий наставник команды Энцо Мареска пошёл на повышение в Челси.

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