38-й форвард решил покинуть клуб, с которым добыл чемпионство АПЛ в сезоне 2015/16.

Первый гол Трента "нерабочей" ногой в видеообзоре матча Лестер – Ливерпуль – 0:1

О своем уходе Варди объявил на своей официальной странице в X. Позже эту информацию подтвердил и сам клуб.

Легендарный нападающий присоединился к команде в 2012 году из Флитвуда. За этот период игрок завоевал с "лисами" золото Чемпионшипа, АПЛ и побеждал в Кубке Англии.

"Мне очень тяжело принимать тот факт, что этот день настал, но я знал, что рано или поздно он придет. Я провел 13 невероятных лет в этом клубе – с большим количеством побед, и с некоторыми падениями, но преимущественно – только взлеты. Лестер всегда будет иметь особое место в моем сердце", – заявил Варди.

Добавим, что за всю карьеру в Лестере Варди забил 198 голов и отдал 69 ассистов в 496 матчах за клуб. В текущем сезоне "лисы" снова вылетели из АПЛ.

Ливерпуль дожал Лестер благодаря голу Трента – "лисы" официально вылетели из АПЛ