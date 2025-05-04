Лидс Юнайтед активно ведет переговоры с 38-летним форвардом Лестера Джейми Варди, сообщает Team Talk.

Варди объявил, что покинет Лестер в конце сезона – легенда АПЛ провел в клубе 13 лет

Команда, которая уже оформила возвращение в АПЛ, планирует подписать летом легендарного нападающего "лис" на правах свободного агента.

Варди ранее получил несколько интересных предложений из МЛС, Шотландии, а также от Рексема, клуба голливудского актера Райана Рейнольдса. Но игрок склоняется к варианту остаться в АПЛ. Легендарный форвард получил приглашение и от Бернли, который также вернулся в элитный английский дивизион, поэтому, вероятно, будет выбирать между Лидсом и "кларетовыми".

Ироничным фактом является то, что спонсором "павлинов" является Ред Булл, любовь к напиткам которого Варди в свое время превратил в мем. В 2024 году концерн даже приобрел большую долю акций Лидса.

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