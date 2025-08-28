Варди дал ответ на предложение Кремонезе
Форвард Джейми Варди согласился подписать контракт с Кремонезе.
Джейми Варди решил продолжить карьеру в Серии А. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард ответил согласием на предложение новичка элитного итальянского дивизиона. Стороны дорабатывают последние детали сделки.
Переговоры между итальянским клубом и 38-летним форвардом находятся на завершающей стадии. Варди присоединится к Кремонезе на правах свободного агента.
Джейми покинул Лестер по окончании прошлого сезона в связи с окончанием контракта.
