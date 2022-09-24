Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался относительно нарушения прав людей во время подготовки к ЧМ-2022.

Французское общество призывает "Ле Блё" к бойкоту Мундиаля в Катаре. Соответствующие настроения выросли после публикации новости о 6500 смертях рабочих-эмигрантов за все время подготовки к ЧМ.

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Во время последней пресс-конференции сборной Франции Рафаэля Варана попросили высказать свое мнение о нарушении прав людей.

"Хорошо, что вы задали этот вопрос. Это серьезная и деликатная тема. Мы следим за происходящим. У каждого есть своя роль, важно говорить на определенные темы, они важны и серьезны. Повязка, которую я носил в последнем матче, была сильным сигналом. Федерация футбола Франции четко высказалась по этому поводу", – цитирует защитника GFFN .

Напомним, Мундиаль начнется 20 ноября. В группе подопечные Дидье Дешама будут играть с Австралией, Данией и Тунисом.