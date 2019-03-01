Варан восстановится к матчу против Барселоны

Главный тренер Реала Сантьяго Солари сможет рассчитывать на своего защитника Рафаэля Варана в следующем матче против Барселоны.

Варан сможет помочь свои партнерам в матче 26-го тура чемпионата Испании против Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Напомним, после полуфинального матча Кубка Испании против "блаугранас" (0:3) Рафаэль опубликовал жуткое фото с разбитым коленом. К счастью, рана оказалась несерьезной.

В текущем сезоне Примеры Варан провел 21 поединок, в которых отметился одним голом.

Встреча между Реалом и Барселоной в рамках 26-го тура Ла Лиги состоится 3 марта, начало в 21:45.