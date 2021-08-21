Варан соответствует образу классического игрока Манчестер Юнайтед, – Сульшер
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о переходе Рафаэля Варана к "красным дьяволам".
"Не секрет, что Рафаэль был близок к переходу в Манчестер Юнайтед 10 лет назад, но тогда стал игроком Реала. Сэр Алекс Фергюсон общался с ним, трансфер был возможен. С тех пор все, что он делал на поле и за его пределами, говорило мне, что Варан соответствует образу классического игрока Манчестер Юнайтед.
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И нам удалось убедить его присоединиться к нам. Думаю, он все это время испытывал чувства в Манчестер Юнайтед. Эти чувства всегда были взаимными", – поделился Сульшер в комментарии официальному сайту "красных дьяволов".
Напомним, Варан летом присоединился к Манчестер Юнайтед, однако еще не дебютировал в составе новой команды. За французского защитника заплатили около 50 млн евро.
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