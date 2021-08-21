"Не секрет, что Рафаэль был близок к переходу в Манчестер Юнайтед 10 лет назад, но тогда стал игроком Реала. Сэр Алекс Фергюсон общался с ним, трансфер был возможен. С тех пор все, что он делал на поле и за его пределами, говорило мне, что Варан соответствует образу классического игрока Манчестер Юнайтед.

Арсенал окончательно выкупил Эдегора у Реала

И нам удалось убедить его присоединиться к нам. Думаю, он все это время испытывал чувства в Манчестер Юнайтед. Эти чувства всегда были взаимными", – поделился Сульшер в комментарии официальному сайту "красных дьяволов".

Напомним, Варан летом присоединился к Манчестер Юнайтед, однако еще не дебютировал в составе новой команды. За французского защитника заплатили около 50 млн евро.

Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду