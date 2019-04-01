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Варан сообщил Реалу, что хочет покинуть клуб

18:06 60 Читати українською
Варан сообщил Реалу, что хочет покинуть клуб
Рафаэль Варан / Фото Sportskeeda

Защитник Реала Рафаэль Варан решил попрощаться с Сантьяго Бернабеу.

Рафаэль Варан заявил руководству Реала, что намерен покинуть мадридский клуб, сообщает El Chiringuito.

Зидан заверил, что Варан останется в Реале

Ранее защитник рассказал о своем решении партнерам по команде. Переход 25-летнего француза в другой клуб может состояться уже во время летнего трансферного окна.

По информации СМИ, в услугах Рафаэля заинтересован Ювентус. Сумма трансфера может составить 90 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Варан провел 24 матчей, в которых отметился двумя голами.

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