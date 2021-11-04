Варан пропустит около месяца и не поможет сборной Франции
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Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан попал в лазарет.
завершено
12’ Йосип Иличич
56’ Дуван Сапата
Криштиану Роналду 45+1’
Криштиану Роналду 90+1’
12’ Йосип Иличич
45+1’ Криштиану Роналду
56’ Дуван Сапата
90+1’ Криштиану Роналду
МЮ потерял Рафаэля Варана в первом тайме матча 4-го тура группового этапа ЛЧ против Аталанты (2:2).
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По данным L’Equipe, врачи диагностировали у защитника повреждение задней поверхности бедра, и его восстановление может занять до 4-х недель. Таким образом, Рафаэль не поможет сборной Франции в заключительных матчах квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии.
Напомним, французы возглавляют группу D, опережая Украину на три очка.
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