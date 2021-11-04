МЮ потерял Рафаэля Варана в первом тайме матча 4-го тура группового этапа ЛЧ против Аталанты (2:2).

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По данным L’Equipe, врачи диагностировали у защитника повреждение задней поверхности бедра, и его восстановление может занять до 4-х недель. Таким образом, Рафаэль не поможет сборной Франции в заключительных матчах квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии.

Напомним, французы возглавляют группу D, опережая Украину на три очка.

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