Варан призвал болельщиков Реала сохранять спокойствие – мадридцы не выиграли ни одного матча в это межсезонье

Защитник Реала Рафаэль Варан прокомментировал поражение команды от Тоттенхэма (0:1) в полуфинале Audi Cup.

"Я понимаю ожидания болельщиков. Мы очень тщательно работаем как над физической подготовкой, так и над тактикой. Нам нужно сохранять спокойствие и веру. Мы исправим ошибки и станем лучше. Я тоже хочу, чтобы Реал побеждал. Мы должны сохранять спокойствие. В 2017 году мы начали предсезонку столь же плохо, а потом выиграли много трофеев.

Реал – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

В матче с Атлетико мы не боролись по-настоящему, но сегодня было иначе. Я уверен, что мы станем лучше и сможем реализовать наши идеи. К началу сезона мы будем готовы. Не думаю, что Зидан встревожен. Это нас успокаивает. Мы знаем, что у нас есть потенциал. Зидан знает, что делает", – цитирует Варана Marca.

Отметим, что Реал пока не выиграл ни одной игры в это межсезонье. Команда Зидана сыграла вничью с Арсеналом (2:2), а Баварии (1:3), Атлетико (3:7) и Тоттенхэму (0:1) проиграла.

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