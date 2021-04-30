Француз до сих пор не нашел компромисса со "сливочными" относительно нового контракта, утверждает журналист Николо Скира.

Реал опередил Барселону в неприятном рейтинге – "железный" Лунин не спас

Реал готов продать Варана летом, если соглашение не будет продолжено. На горизонте появились два гиганта из АПЛ – Челси и Манчестер Юнайтед. Оба клуба уже провели переговоры с агентом центрбека.

Добавим, что Варан провел 39 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами. Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 70 млн евро.

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