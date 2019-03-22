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Варан настроен покинуть Реал – француз сообщил об этом одноклубникам

10:22 39 Читати українською
Варан настроен покинуть Реал – француз сообщил об этом одноклубникам
Рафаэль Варан / Reuters

Центральный защитник Реала Рафаэль Варан сообщил партнерам, что планирует покинуть команду летом.

Варан считает, что его слишком критикуют в составе мадридского гранда, испытывает определенную усталость и хочет найти новый вызов для себя, ведь с Реалом Рафаэль выиграл целый ряд трофеев, передает Marca.

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Партнеры по команде в курсе намерений француза, ведь он уже неоднократно проговаривался в разговорах. Единственным аргументом, чтобы остаться в команде, является возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик, ведь именно под руководством француза Варан получил место в составе команды.

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Более того, Зидан планирует строить защиту именно вокруг Рафаэля, поскольку Рамосу уже 32 года. В клаусуле французского защитника прописана сумма в 500 млн евро, именно столько планирует получить Реал с его продаже.

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