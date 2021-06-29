"Крайне печально. Мы абсолютно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались.

Франция – Швейцария – 3:3 (пенальти – 4:5) – видео голов и обзор матча

Пенальти – это же лотерея. Мы могли забить в дополнительное время, шанс такой был. В раздевалке мы успокоились. Будем концентрироваться на следующих целях", – цитирует Варана официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Швейцарии сенсационно выбила Францию ​​с Евро-2020, хотя "Ле бльо" имели преимущество в счете в два мяча. Основное и дополнительное время матча 1/8 финала завершилось со счетом 3:3. Серия послематчевых пенальти закончилась со счетом 5:4, решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе.

Швейцария выбила Францию с Евро-2020, победив в серии пенальти – Мбаппе стал антигероем "лотереи"