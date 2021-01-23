27-летний защитник хочет покинуть "сливочных", сообщает Sport.es. Француз размышляет над уходом, поскольку считает, что уже прошел этап в мадридском клубе.

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Уход Варана может произойти уже летом. Это означает, что Зинедин Зидан может столкнуться с серьезными кадровыми проблемами в обороне, ведь другой основной защитник – Серхио Рамос – пока не продлил контракт со "сливочными" и летом может стать свободным агентом.

"Сливочные" же могут заработать на трансфере Рафаэля, если тот уйдет летом. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро, а контракт с "галактикос" рассчитан до лета 2022-го.

Заметим, Рафаэль Варан находится в системе Реала с 2011 года. В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, а всего за мадридцев сыграл более 340 поединков.

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