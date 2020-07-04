Варан может пропустить матч против Атлетика

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан рискует не сыграть в поединке 34-го тура Ла Лиги против Атлетика из Бильбао.

Чемпион мира может не сыграть против "львов" в воскресенье, сообщает Marca.

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Варан получил необычную травму в матче против Хетафе (1:0) в прошлый четверг. В одном из эпизодов мяч попал в висок центрбеку, отправив его в "нокдаун". Как следствие, Варан был заменен на 33-й минуте. Несмотря на то, что французский защитник сумел избежать серьезного повреждения, тренерский штаб "сливочных" склоняется к предоставлению ему дополнительного отдыха.

К слову, в нынешнем сезоне Рафаэль Варан провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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