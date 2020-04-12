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Варан мог стать игроком Баварии за смешную сумму – Саньоль вспомнил, как мюнхенцы упустили звезду Реала

15:42 9 Читати українською
Варан мог стать игроком Баварии за смешную сумму – Саньоль вспомнил, как мюнхенцы упустили звезду Реала
Рафаэль Варан и Зинедин Зидан / Marca

Бывший защитник Баварии и сборной Франции Вилли Саньоль рассказал, как чуть не сделал Рафаэля Варана игроком мюнхенского клуба.

"Когда я был в Баварии, мне позвонил друг и сказал, что мне нужно срочно приехать в Ланс и посмотреть на суперинтересного игрока. Я посещаю матч, вижу, что Варан играет как опытный футболист. Он действует сначала в центре поля, затем в центре защиты. Полностью очарован, я возвращаюсь.

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В течение 48 часов мне удается договориться с Лансом по цене и о возможности проведения товарищеского матча, доходы от которого пошли бы Лансу. В конечном счете речь шла о 4-5 млн евро.

Когда я предоставил досье руководству, мне сообщили, что эта сумма слишком большая для 18-летнего игрока. Через 2 месяца был продан в Реал за 10 млн евро. Уверен, Варан ни о чем не жалеет и счастлив. Ему было 18 лет, он мог выступать в Баварии в течение 10-12 лет. Клуба не пришлось бы беспокоиться о центральном защитнике 10 лет", – признался Саньоль в интервью RMC Sport.

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Теги
Рафаэль Варан Рафаэль Варан Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Германия Вилли Саньоль Вилли Саньоль
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