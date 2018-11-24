Варан – после разгрома от Эйбара: Мы контролируем ситуацию

Защитник Реала Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш "сливочных" в матче 13-го тура чемпионата Испании с Эйбаром.

"Эйбар осложнил нам жизнь. Мы должны были отреагировать на их высокий прессинг. Мы – качественная команда, которая не всегда может действовать коллективно. Мы пытались сыграть в футбол, но не смогли. Это коллективная проблема. Нам необходимо сплотиться и продолжать работать.

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Эйбар показал прямолинейную игру, нам было сложно. Когда мы проигрываем в единоборствах, это бьет по нам. Мы не могли ничего поделать с высоким прессингом соперника.

19 пропущенных мячей в чемпионате – это проблема команды. Мы все должны улучшить свои показатели в обороне, чтобы выигрывать. Мы контролируем ситуацию", – цитирует Варана AS.

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