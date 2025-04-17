VAR вынес финальный вердикт скандальному голу Арсенала в ворота Реала – Сака чудом избежал офсайда
Гол Букайо Саки в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против Реала был абсолютно легальным.
После поражения в двухматчевом противостоянии против Арсенала болельщики Реала возмущались тем фактом, что Букайо Сака якобы находился в офсайде в начале голевой атаки “канониров”. Однако эксперты VAR доказали, что перед первым голом игрок Арсенала избежал положения вне игры.
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"Большой успех ассистента Франсуа Летексье во время первого гола Арсенала. Сака находится позади последнего защитника Реала. Это официально подтверждено. Следует отметить, что английский игрок немного поднял ногу, поэтому могло казаться, что он вне игры", – сообщил ArchivoVAR в соцсети X.
Добавим, что благодаря победе над Реалом Арсенал прошел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против ПСЖ.
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