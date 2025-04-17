Гол Букайо Саки в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против Реала был абсолютно легальным.

После поражения в двухматчевом противостоянии против Арсенала болельщики Реала возмущались тем фактом, что Букайо Сака якобы находился в офсайде в начале голевой атаки “канониров”. Однако эксперты VAR доказали, что перед первым голом игрок Арсенала избежал положения вне игры.

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"Большой успех ассистента Франсуа Летексье во время первого гола Арсенала. Сака находится позади последнего защитника Реала. Это официально подтверждено. Следует отметить, что английский игрок немного поднял ногу, поэтому могло казаться, что он вне игры", – сообщил ArchivoVAR в соцсети X.

Добавим, что благодаря победе над Реалом Арсенал прошел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против ПСЖ.

️ Gran acierto del asistente de Francois Letexier en el primer gol del Arsenal.



Saka se encuentra por detrás del último defensor del Real Madrid.



ES GOL LEGAL.



️ Se debe tener en cuenta que el jugador inglés tiene el pie levemente en el aire para trazar su vertical. pic.twitter.com/KpQEu5d6ab — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 17, 2025

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