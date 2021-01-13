"Я очень доволен. Всегда, когда берешь три очка, ты доволен. Нам нужно было побороться и заработать их, и мы это сделали. Спокойствие и самообладание стали ключом к этой игре. В первые полчаса мы играли не очень здорово, но потом VAR вдохнул в нас жизнь. Иногда мы были очень заведенные.

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

Гол Харри Магуайра был идеальным, и я понимаю, почему ребята разозлились. Мне пришлось успокаивать их в перерыве. Я не видел эпизод, вероятно, судья решил все правильно, потому что он ходил смотреть его. А отмененный гол – это ошибка, будем честны.

Погба забил топ-гол, великолепное исполнение и стиль. Поль играл сегодня очень здорово. Было бы легче, если бы мы забили и второй мяч, но мы не ищем легких путей. Мы чувствуем себя очень уверенно перед такими матчами. Мы здорово справляемся на выезде.

Нужно верить в себя, и мы верим. Мы проделали отличную работу, сейчас у нас хороший отрезок. Нас ждет проверка в матче с чемпионом, который является невероятным. Это прекрасный тест для нас", – приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед минимально обыграл Бернли благодаря голу Погба (1:0) и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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