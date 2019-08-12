VAR в УПЛ: один матч стоит около 5 тысяч евро

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о внедрении системы видеоповторов во время матчей УПЛ.

"У нас фургон для VAR появился только на финале Кубка Украины в Запорожье. Мы должны ускоряться в этом вопросе. УАФ делает большие усилия, чтобы ускорить это.

Каждый раз использование этого аппарата стоит около 5 тысяч евро. Один матч – это аппаратура, серверы, видео, два оператора повторов. Один работает с арбитром VAR, другой – с ассистентом VAR по офсайдам. Это достаточно сложная работа. Будем пытаться ускорить время, и первые 8 официальных представителей матча – 4 арбитра, 4 ассистента.

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Есть 10 картинок, камер, углов поля. Оператор должен быть настолько быстрым, чтобы вытащить первую картинку, вторую. Главный арбитр VAR может сказать: "Коллега, ты можешь решать сам, но я считаю, ты должен подойти к монитору и посмотреть. Подойди, и можешь решать, что хочешь".

Арбитры должны быть более смиренными, слушать коллег – это один из сегментов сложности VAR. Для этого нужно время. Первые 3 матча, начиная с Суперкубка, дали очень хороший отзыв.

Могу сказать наперед, что в матче Александрия – Мариуполь VAR очень и очень был бы нужен", – рассказал Лучи в эфире программы "Великий футбол".

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