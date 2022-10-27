Тоттенхэм и лиссабонский Спортинг поделили очки в матче 5 тура ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Спортинг выиграл первый тайм благодаря голу Маркуса Эдвардса. Англичанин наказал земляков роскошным сольным проходом и бильярдным ударом в правый нижний угол Льориса. После перерыва Тоттенхэм устроил настоящую навалу на ворота Адана, но забить удалось только под занавес встречи.

Атлетико вылетел из ЛЧ с безумным концом (пенальти после финального свистка), Тоттенхэм вышел в 1/8 на несколько секунд

Сначала Бентанкур в высоком прыжке замкнул подачу с углового – 1:1. На последних секундах компенсированного времени казалось, что Кейн вырвал победу для лондонцев, но вмешался VAR. У бомбардира Тоттенхэма зафиксировали миллиметровый офсайд, лишивший "шпор" досрочного выхода в плей-офф ЛЧ.