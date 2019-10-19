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Тоттенхэм – Уотфорд: ВАР сделал неправильную подсказку арбитру матча, но судья смог разобраться в эпизоде – курьез дня

20:00 131 Читати українською
Тоттенхэм – Уотфорд: ВАР сделал неправильную подсказку арбитру матча, но судья смог разобраться в эпизоде – курьез дня
Крис Кавана / Сайт FA

Матч Тоттенхэм – Уотфорд в рамках 9 тура АПЛ отличился скандальным эпизодом с участием системы Видеоасистента рефери.

86’ Деле Алли
 
Абдулай Дукуре 7’
7’ Абдулай Дукуре
86’ Деле Алли

"Шпоры" смогли вырвать ничью на 86 минуте поединка благодаря голу хавбека Деле Алли.

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Эпизод требовал дополнительного просмотра из-за возможной игры рукой автора гола. Фаны Тоттенхэма пережили несколько неприятных секунд, поскольку сначала на табло стадиона загорелся неутешительный для них вердикт ВАР об отмене взятия ворот.

Но главный арбитр матча Крис Кавана взял инициативу в свои руки и "легализовал" забитый мяч Алли. Как показали многочисленные повторы – не зря, поскольку хавбек Тоттенхэма сыграл плечом, что правилами не запрещено.

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Теги
Англия Тоттенхэм - Уотфорд Арбитры футбольные курьёзы Видеоассистент арбитра (VAR)
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