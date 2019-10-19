Тоттенхэм – Уотфорд: ВАР сделал неправильную подсказку арбитру матча, но судья смог разобраться в эпизоде – курьез дня

Матч Тоттенхэм – Уотфорд в рамках 9 тура АПЛ отличился скандальным эпизодом с участием системы Видеоасистента рефери.

"Шпоры" смогли вырвать ничью на 86 минуте поединка благодаря голу хавбека Деле Алли.

Эвертон – Вест Хэм: Ярмоленко стал жертвой "вируса ФИФА" в Ливерпуле – магия старых знакомых Украины, кризис лондонцев

Эпизод требовал дополнительного просмотра из-за возможной игры рукой автора гола. Фаны Тоттенхэма пережили несколько неприятных секунд, поскольку сначала на табло стадиона загорелся неутешительный для них вердикт ВАР об отмене взятия ворот.

Но главный арбитр матча Крис Кавана взял инициативу в свои руки и "легализовал" забитый мяч Алли. Как показали многочисленные повторы – не зря, поскольку хавбек Тоттенхэма сыграл плечом, что правилами не запрещено.

Тоттенхэм на последних минутах спас ничью с Уотфордом, Челси дожал Ньюкасл: 9-й тур АПЛ, матчи субботы