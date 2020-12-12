"Результат вроде и положительный, но какой-то осадок есть. Не использовали тот период, когда были в большинстве. Нужно было на победу играть. Но уже в равных составах, конечно, было тяжело. Ребята сами понимают, что после удаления Шепелева упустили момент.

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Судейство? Стоит посмотреть моменты. Судьи становятся заложниками VAR, которого было слишком много. Ему говорят идти смотреть – он должен это делать. Нужно или принять это, или играть, как раньше – без VAR. Футбол превращается в чёрт-те что, хоккей какой-то с этими паузами.

Динамо, наверное, думало, что им будет просто с нами. Но просто не было, у нас были свои задачи. Очки нам тоже нужны", – сказал Костышин в эфире Youtube-канала Профутбол Digital.

К слову, киевляне идут на зимнюю паузу лидерами, набрав 30 пунктов. Колос идет пятым.

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