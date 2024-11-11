Матч начался с мегаскандала, который Испания будет обсуждать не один день. На 13-й минуте Левандовски подкараулил отскок и поразил ворота Сосьедада, однако VAR отменил гол. Все из-за неточности полуавтоматической системы фиксации офсайдов, которая перепутала ноги форварда Барселоны и Агерда!

Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду – эпичная ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика

Кроме этого украденного мяча, каталонцы имели не так много возможностей, а вот Сосьедад давил. На 33-й минуте именно баски вышли вперед. Пенья выбил в центр поля, но соперник двумя передачами разрезал оборону Барсы, и Беккер четко покатил в дальний угол. Матч мог завершиться избиением команды Флика. Беккер имел моментов на хет-трик, хорошие шансы упустили Оярсабаль, Кубо и Оскарссон. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Сосьедада с очень скандальным привкусом.