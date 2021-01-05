"VAR – однозначно плюс для футбола. Мы не можем жить отдельно от технологий. Они развиваются во всем мире, футбол – не исключение. Другое дело – надо уметь пользоваться VAR, чтобы не быть, как обезьяна с гранатой. Если научиться всем этим правильно и профессионально пользоваться – это будет очень и очень большое подспорье.

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Этому долго учатся. В Европе учились очень долго, поэтому наши арбитры тоже сегодня учатся, они в начале долгого пути. Их тоже не стоит так сильно критиковать, потому что все новое – сложное. Тем более, за секунды все просчитать, когда сложный момент, порой не получается. Присутствует человеческий фактор.

Да, многие болельщики критикуют. Но с другой стороны есть и положительные моменты: когда все хорошо получается, нет больших остановок – VAR помогает. Думаю, со временем ребята научатся пользоваться VAR на топ-уровне и проблем с этим не будет", – сказал Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

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