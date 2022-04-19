"Мы уже достаточно долго используем эту систему и должны окончательно принять ее. VAR исправляет около 100 ошибок ежегодно.

Если бы не было VAR, все эти 100 эпизодов приводили бы к скандальным дискуссиям, как раньше. Особенно офсайдные ситуации, которых становится все меньше. Когда доходит до решающих матчей сезона, без VAR не обойтись" – сказал Феликс Брых в программе Doppelpass.

VAR используется в Бундеслиге уже около 4 лет. Брых поработал с технологией как на внутренней арене, так и в ЛЧ и на матчах сборных. В прошлом году опытный арбитр завершил международную карьеру.

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