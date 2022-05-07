Бельгия. Плей-офф, 3 тур

Шарлеруа – Генк – 2:2

Голы: Бойо, 45, 90+3 – Онуачу, 80, Торстведт, 84

Шарлеруа начинал плей-офф на втором месте квартета, но провалил старт мини-турнира и скатился на дно таблицы. Накануне "зебры" были близки к столь важной победе, без которой о еврокубках уже можно забыть.

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Генк пропустил первым, но в конце основного времени не просто отыгрался, а вышел вперед. Однако Шарлеруа почти устроил камбэк имени Реала, дважды забив в компенсированное. Футболисты и главный тренер бурно отметили третий мяч Бойо, но все испортил VAR. Арбитр засчитал гол, но видеоассистенты разглядели офсайд и отменили первоначальное решение.