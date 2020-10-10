"Я по-прежнему считаю, что VAR – плохая идея, потому что это не является частью нашей философии, которая заключается в том, что ошибки являются частью игры. Возможно, он устранил несколько проблем, но создал другие.

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Если вы используете его для офсайда и определенных линий – это хорошо, потому что их очень сложно обнаружить, но нет необходимости в VAR при фиксации нарушений. Вот для чего нужен рефери. Я бы не стал вводить VAR. Я бы сделал все, чтобы показать людям, что это ошибка. Футбол – это человеческий спорт для людей, ему не нужно телевидение", – цитирует Платини Itasportpress.

Напомним, Платини был отстранен от футбольной деятельности за получение от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера 2 млн швейцарских франков из средств организации. ФИФА подавала в суд на функционеров.

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