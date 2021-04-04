Защитник Александрии Роман Вантух, права на которого принадлежат киевскому Динамо, выразил разочарование из-за невозможности сыграть против своей родной команды.

"По условиям аренды, к сожалению, буду вне игры. Жаль. Считаю, что такой пункт в условиях аренды не совсем справедлив.

Луческу планирует оставить воспитанника Динамо после возвращения из аренды – источник пророчит уход одного из лидеров

На мой взгляд, арендованным игрокам могли бы разрешать играть против своей команды. Ведь для этого и уходил в аренду, чтобы показать Мирче Луческу свою профпригодность и проявить себя именно в матче с Динамо", – сказал Вантух в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок 20-го тура УПЛ между Александрией и Динамо состоится уже сегодня, 4 апреля, в 19:30.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ