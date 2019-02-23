Вантух: После молодежного первенства чувствуется уровень УПЛ

Защитник Олимпика Роман Вантух поделился впечатлениями от матча против Мариуполя.

"Очень рад, что дебютировал, но очень недоволен, что проиграли. Конечно, после молодежного первенства чувствуется уровень УПЛ. Здесь все быстрее, быстрее отдают, скорее накрывают, скорее надо думать, принимают жестче. Разница большая.

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Как приняли в коллективе? Все хорошо, мне нравится, ребята хорошие. Они поддерживают, подсказывают, вообще замечательная атмосфера. Что касается тренерских требований, то проблем нет. Все знакомо, всем в школе учили. Только здесь скорее нужно думать и принимать решения", – цитирует футболиста официальный сайт Олимпика.

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