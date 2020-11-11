Несмотря на повышенное внимание к своей персоне, Ванда Нара не стесняется публиковать откровенные фото.

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На этот раз жена нападающего ПСЖ Икарди почти обнаженной сфотографировалась в ванной комнате и выложила фотографию в Instagram. "Все что остается – зима", – такими философскими словам Нара решила подписать фото.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 4 матча, в которых отметился двумя голами.

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