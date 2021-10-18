Ванда Нара показательно отреагировала на попытку Икарди спасти семью
14:46 - Читати українською
Проблемы в семье форварда ПСЖ Мауро Икарди все больше напоминают сюжет низкопробного сериала.
Накануне Ванда Нара публично обвинила Икарди в измене, забрала детей и вернулась в Милан, где у семьи собственный дом.
Икарди саботирует подготовку ПСЖ к матчу Лиги чемпионов – скандалист в Италии вымаливает прощение у Ванды Нары
Форвард ПСЖ попытался оперативно решить ситуацию. Аргентинец поехал вслед за семьей в Италию и пытался вымолить прощения у жены. Очевидно, это не сработало.
Ванда в сторис своего Инстаграм опубликовала красноречивое фото, добавив исчерпывающую подпись: "Мне больше нравится моя рука без кольца".
Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей
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