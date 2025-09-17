Каталонская Жирона добыла первое очко в испанской Ла Лиге, сыграв вничью в гостях с Сельтой (1:1). Приятно отметить, что в начале матча в Галисии забил новичок “бело-красных” Владислав Ванат, который отметился голом уже в своем дебютном поединке за каталонский клуб.

Ванат посвятил первый гол за Жирону игроку Динамо – тот просил его об этом

Мяч украинца мог стать победным, но этого не случилось. Испортить дебют Ваната решил Дейли Блинд, который в добавленное арбитром время привел к пенальти в ворота Гассаинги. Аргентинец не смог спасти Жирону после точного удара Борхи Иглесиаса. Подробнее об этом и другом – в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

"Неприятные сравнения": испанские СМИ оценили голевой дебют Ваната – кейс Довбика, 17 миллионов, унижение предшественника