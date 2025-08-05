"Я не думаю, что Ванат в ближайшее время получит предложение. Если он удачно сыграет с Пафосом, следующего раунда и Динамо пройдет в основной этап ЛЧ, то я думаю, что его трансфер будут готовить уже на зиму.

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В таком случае его цена существенно вырастет и думаю, что это будет серьезное приобретение для любого клуба.

Ванат растет. Мне очень нравится, как он открывается, у него есть постоянно моменты, у него все будет хорошо. Только ему надо научиться реализовывать эти моменты. Однако сейчас трансфер не планируется", – заявил Игорь Цыганык в прямом эфире на Youtube.

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